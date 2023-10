La Covid-19 est-elle devenue un simple virus saisonnier ?

S’agit-il d’un simple virus parmi d’autres ?

De plus en plus de recherches l’affirment: la Covid-19 est en train de devenir un simple virus respiratoire semblable à la grippe. Pour Paul Hunter, expert en maladies infectieuses à l’Université d’East Anglia, interrogé par la BBC, ce n’est pas une surprise . Grâce à la vaccination s’est créée une forte immunité collective, rendant l’infection moins inquiétante. «Le taux de mortalité par infection à la Covid-19 est aujourd’hui bien inférieur à celui de la grippe», comme le souligne l’expert.

Est-il devenu saisonnier ?

«Le coronavirus est en bonne voie de devenir saisonnier », affirme le spécialiste. Le nombre d’infection est en effet bien plus faible au printemps et en été. Selon lui, à terme, la Covid-19 deviendra «juste une autre cause du rhume », comme les autres coronavirus qui circulent aujourd’hui. Pour Adam Kucharski, qui a conseillé le gouvernement anglais pendant la pandémie, il y a des signes positifs montrant que la Covid-19 puisse devenir un simple virus mais il reste néanmoins prudent. «Le risque est que le coronavirus évolue suffisamment pour échapper à l’immunité collective une fois l’hiver fini», explique-t-il. Pourrait alors apparaître à un autre moment de l’année un variant auquel nous ne serions pas immunisés.