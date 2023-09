La hausse du prix du carburant va-t-elle bientôt prendre fin ? Voici pourquoi rien n’est moins sûr

Comment expliquer cette hausse exponentielle?

Selon Olivier Neirynck, directeur technique de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants, cité par la DH, l’explication est multifactorielle. Parmi ces facteurs, la décision de l’Arabie saoudite et de la Russie de prolonger leur réduction de production de pétrole jusqu’à la fin de l’année. Une autre explication de ces hausses de prix est à trouver dans le fait que le cours du pétrole dépend, sur tous les marchés, du dollar. Et malheureusement pour nous, en ce moment, la devise européenne est un peu faible par rapport au dollar. Sans oublier que la demande est de plus en plus soutenue alors que l’offre est en baisse, ce qui amène à une augmentation des prix. « La reprise économique est plus soutenue dans le monde, notamment en Chine et aux USA, ainsi qu’en Europe», comme l’explique Olivier Neirynck. Des explications confirmées par le porte-parole de la Fédération pétrolière belge Energia, Jean-Benoît Schrans. «Les coupes de production des pays de l’OPEP sont une des raisons de la hausse du Brent mais il y a aussi le redressement économique (perspectives optimistes) de la Chine avec comme conséquence une augmentation de la demande de l’énergie. La situation économique des États-Unis, en amélioration, a aussi un impact.»