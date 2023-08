La signature manuscrite va-t-elle disparaître ?

Arrivé à l’âge adulte, il est important de choisir une signature pour pouvoir signer ses documents. Si elle était très utilisée dans le temps, elle l’est aujourd’hui de moins en moins. Et pour cause, on écrit moins à la main et même les documents administratifs importants peuvent être signés électroniquemen t. Cela signe-t-il la disparition progressive de la signature manuscrite ?

Une manière de se définir

Pendant longtemps, le fait de choisir le dessin et la forme de sa signature a été un acte symbolique, une sorte de rite de passage à l’âge adulte. Il s’agissait, et s’agit toujours dans une moindre mesure, d’une façon d’affirmer son identité, de prouver que l’on grandit et qu’on est maintenant apte à prendre des décisions par soi-même. Mais d’ailleurs d’où vient la signature ? Comme le retrace le journal allemand Süddeutsche Zeitung, elle fait son apparition au XVe siècle « alors que l’apprentissage de l’écriture se généralise et que se développe le commerce à grande distance».

Un marqueur d’identité utilisé par tous

Petit à petit, l’acte se démocratise, notamment avec les créateurs de mode qui utilisent leurs initiales comme logo pour leur marque et les célébrités qui commencent à distribuer des autographes à leurs fans. Il devient alors nécessaire de signer pour s’enregistrer à la réception d’un hôtel ou écrire un mot d’excuse en cas d’absence à l’école, par exemple.

La mort de la signature ?

Mais tu l’as remarqué, depuis quelque temps, le nombre de personnes utilisant un stylo dans leur vie de tous les jours diminue. On est donc moins souvent amené signer à la main. Il est aujourd’hui possible de signer électroniquement la plupart des documents, la majorité d’entreprises réclamant par exemple des initiales numériques en guise de paraphe. De même, avec l’avènement des réseaux sociaux, on est plus tenté de demander une photo à son idole lorsqu’on la croise plutôt qu’un autographe. Si la signature manuscrite n’est pas encore morte, elle a déjà perdu beaucoup de son prestige.

