L’AI Pin, peut-il vraiment remplacer le smartphone?

Un badge qui veut remplacer votre smartphone

Présenté comme révolutionnaire, ce petit appareil ressemble pourtant davantage à un Tamagotchi qu’à un téléphone. Et pourtant! L’AI Pin est une sorte de badge de 5 cm sur 5, de moins de 2 cm d’épaisseur, qui se clipse sur les vêtements, au niveau de la poitrine. Il est équipé d’une caméra, d’un tas de capteurs et de micros, et il réagit aux commandes vocales. Comme son nom l’indique (AI en anglais signifie IA en français), ce petit boîtier est dopé à l’intelligence artificielle. Il promet par exemple de traduire un temps réel une conversation face à un interlocuteur qui parle une langue différente. Il est également capable d’analyser avec sa caméra tout ce que l’on mange dans une journée et de faire une synthèse de nombre de calories ingérées.