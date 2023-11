Le Black Friday est-il vraiment la meilleure période pour faire des affaires en or?

La semaine du Black Friday, c’est devenu un rendez-vous incontournable pour les Belges, à commencer par ceux qui ont un petit budget. Les promotions folles qui peuvent exister durant cette période peuvent faire tourner la tête et faire vriller les clients dans la surconsommation. Mais ce n’est pas le seul et unique problème que pose le Black Friday...

Est-ce vraiment avantageux?

Que faire pour savoir si vous pouvez faire confiance à la plateforme sur laquelle vous vous trouvez? Vous fier à l’application MOSC, créée par Mathieu Guffens. Ce dernier explique: «Le but est de traquer les produits en ligne souhaités par les consommateurs, et de constater les fluctuations de prix tout au long de l’année. On imagine par exemple quelqu’un qui voit des baskets à 90€ sur Zalando cette semaine. Il suffit d’encoder le lien sur l’application et on peut découvrir l’évolution du prix au cours des derniers mois via un historique.»