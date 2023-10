Le goût du café change-t-il dans l’avion?

Ce n’est plus un secret pour personne: le goût change quand on voyage en avion. L’altitude provoque une modification de nos perceptions gustatives. Plus précisément, ce sont les récepteurs olfactifs et gustatifs qui sont altérés. Et ce n’est pas tout. L’air sec au sein de la cabine et la pressurisation jouent un rôle dans l’atténuation des saveurs. Les scientifiques estiment que le goût est altéré de 15 à 30% dans cet environnement. Selon des tests menés par l’institut Fraunhofer en Allemagne, le sel est perçu comme étant entre 20 et 30% moins intense et le sucre entre 15 et 20% moins intense.