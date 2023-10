Les femmes se mettent au Viagra: pourquoi cela pose-t-il problème?

Le viagra est un médicament couramment utilisé pour traiter la dysfonction érectile . Il contient le principe actif sildénafil, qui agit en relaxant les muscles des vaisseaux sanguins et en augmentant le flux sanguin vers le pénis, ce qui permet à un homme d’obtenir et de maintenir une érection suffisante pour avoir des rapports sexuels.

Bien pratique, ce médicament n’est pas distribué à n’importe qui et ne peut être obtenu que via une ordonnance donnée par un médecin. De ce fait, les femmes ont de fortes chances d’essuyer un refus si elles demandent des petites pilules bleues à un médecin, puisqu’aux yeux du corps médical, ce médicament sert à lutter contre les troubles érectiles.