Les hommes peuvent-ils avoir un cancer du sein?

Une campagne pour Think Pink

Dès lors, l’organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, Think Pink, lance sa campagne des rubans roses. Objectif: inciter au dépistage de la maladie et à l’auto-examen de son corps. Think Pink va mettre à disposition de tout à chacun des rubans roses afin de les revendre deux euros pièce. «Commander une boîte de 50 rubans est entièrement gratuit. Une fois la boîte reçue, les rubans roses sont à vendre à vos voisins, vos collègues, vos amis, vos clients», déclare sa présidente, Heidi Vansevenant. «Les bénéfices sont intégralement reversés aux différents projets d’aide et de soutien aux personnes touchées par un cancer du sein.»