Les sachets et les perles de nicotine, un nouveau fléau pour les ados

Les chiffres sont édifiants. Une récente étude a montré qu’en France, 40% des jeunes âgés de 13 à 16 ans connaissaient la nicotine en sachet. Des marques qui s’affichent sur les F1 (Velo, sponsor principal de l’écurie McLaren), des goûts qui séduisent (fruits rouges, menthe…), des vidéos virales sur TikTok et le fait que ces sachets peuvent être consommés en toute discrétion, sans être repéré: il n’en fallait pas beaucoup plus que cette nicotine en poudre cartonne auprès des jeunes.

Qu’est-ce que c’est?

Cette nicotine en sachet est également appelée snus. Pas plus grand qu’un chewing-gum, il se place entre la lèvre et la gencive et rend les jeunes adultes accros. Présenté dans une boîte ronde qui se confond avec une boîte de pastille pour la gorge, on en oublierait presque que chaque petit sachet contient trois fois plus de nicotine qu’une cigarette! Cela fait quelques années que ces sachets cartonnent en Suède. Depuis peu, c’est en France qu’ils font parler d’eux. Bien qu’ils soient interdits aux moins de 18 ans, 9% des jeunes de 16-18 ans ont déjà testé ces sachets. Ils sont même 11% à avoir goutté les perles de nicotine, également disponible dans les bureaux de tabac et les night-shops.