Pourquoi ce radar installé en Wallonie est-il l'un des plus efficaces du pays ?

Depuis quatre semaines, les habitants de Farciennes situé dans la région de Charleroi ferait bien de surveiller leur conduite. Il y a un mois, quatre radars fixes ont en effet été installés aux feux de signalisation de la rue de la Campiniaire , une rue particulièrement empruntée par les automobilistes. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on n’y respecte pas les limitations de vitesse. Depuis leur installation,les radars ont déjà flashé plus de 434 fois !

Un endroit stratégique

Les quatres radars situés à hauteur du carrefour avec la rue Henin et la rue du Louât ont été installés pour limiter les excès de vitesse comme l’explique le bourgemestre Hugues Bayet dans un communiqué de presse. «Les services de police constatent régulièrement des infractions à ce carrefour, notamment des excès de vitesse et des franchissements de feux rouges ». De plus, l’axe est extrêmement fréquenté car il permet de rejoindre le centre de la commune ainsi que les communes de Pont-de-Loup et Châtelet. Les radars ont aussi été placés à un endroit stratégique , soit près d’une école.

Plus de 400 infractions en deux semaines

Comme le montre la mise en place du dispositif, nombreux sont les automobilistes qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Entre le 28 août au 11 septembre, soit en à peine deux semaines, c’est pas moins de 434 infractions qui ont été commises sur l’axe selon la police. Parmi eux, 366 excès de vitesse, 42 franchissements de feux rougse et 26 combinaisons des deux infractions précédentes. Des chiffres accablants, d’autant plus quand on sait que les infractions liées à la vitesse étaient supérieures à 50 km/h dans cette zone qui est limitée à 30. En plus de ces infractions, plus de 100 conducteurs ont été surpris ne respectant pas la bande de circulation ou se plaçant sur une bande et changeant en dernière minute.