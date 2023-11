Pourquoi certains éternuent-ils quand ils regardent le soleil?

Vous levez la tête pour regarder le soleil, et vous éternuez. Vous allumez une lampe, et vous éternuez. Si tout le monde n’est pas concerné, mais faites le test autour de vous et vous verrez que certains vous confirmeront qu’ils ont bel et bien un réflexe d’éternuement lorsqu’ils fixent une source lumineuse. On appelle ça l’éternuement solaire.