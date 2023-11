Pourquoi est-il impossible d’ouvrir la porte d’un réfrigérateur quelques secondes après l’avoir refermée?

Une question de pression

Ce phénomène est lié à une dépression créée à l’intérieur de l’appareil lorsque vous ouvrez la porte. En effet, quand vous le faites, une vague d’air chaud pénètre dans l’appareil. Or, au contact de l’air froid présent à l’intérieur, l’air se «contracte», provoque une baisse soudaine de pression qui provoque un effet de «ventouse». «La pression intérieure est plus faible que la pression extérieure, la porte est aspirée vers l’intérieur et colle.», résume Choses à Savoir.