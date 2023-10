Pourquoi l’augmentation des salaires et des allocations dès novembre n’est pas une bonne nouvelle?

L’indice-pivot a été dépassé en octobre , ce qui veut dire que les allocations de chômage et de pension vont augmenter de 2% dès le mois de novembre. Pour ce qui est de votre revalorisation salariale, elle interviendra en décembre notamment pour les fonctionnaires et autres employés de la fonction publique.

En revanche, il faudra attendre le mois de janvier pour la plus grosse commission paritaire (CP200), mais aussi pour ceux dont le contrat de travail prévoit une indexation potentielle deux fois par an, ou encore ceux qui peuvent être indexés tous les deux mois.

Quelle était la situation en 2022?

En 2022, l’inflation record avait causé cinq sauts d’index consécutifs. De ce fait, de nombreux salariés avaient été augmentés de 11% en janvier dernier , alors que d’autres avaient profité d’une hausse de 2% au fur et à mesure de l’année.

Pourquoi cette augmentation est une mauvaise nouvelle?

Quelles prévisions pour 2024?

Le Bureau du Plan prévoit une inflation de 4,1% et l’indice-pivot devrait donc être dépassé deux fois l’an prochain, en mars et en septembre, ce qui voudrait dire deux indexations. Tout cela dépendra de votre commission paritaire. «Mais là encore, ces 4% risquent de ne pas représenter l’augmentation des prix du carburant et des modes de chauffage que doivent supporter les Belges», regrette Bruno Colmant.