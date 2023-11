Pourquoi le coiffeur pour femmes coûte-t-il deux fois plus cher que celui pour hommes ?

Aller chez le coiffeur constitue un véritable budget… surtout lorsqu’on est une femme. Il existe bel et bien une grande différence de tarifs entre les coiffeurs pour hommes et ceux pour femmes, ces dernières étant amenées à payer plus pour un service similaire. Mais comment expliquer cet écart ? Ne s’agit-ilpas d’une forme de discrimination ?

46% plus cher pour les femmes

Les femmes paient généralement plus cher que les hommes pour une même prestation chez le coiffeur, c’est ce que dénonce Coiffure en lutte, un collectif français lancé sur les réseaux sociaux en mai 2021. Selon son analyse, pour une demande similaire, soit «shampoing + coupe + séchage/coiffage», avec une longueur de cheveux identique, un homme paiera en moyenne20,46 €, alors qu’une femme devra débourser 30,07 €. Il s’agit d’un écart de prix de plus de 46%,ce qui constitueune véritable somme.

Des prix d’un autre temps

Mais comment expliquer cette différence énorme de prixpour un même service ? Selon les coiffeurs, une coupe de cheveux pour homme requiert moins de temps, de travail et des techniques différentes qu’une coupe pour femme. Si cette excuse pouvait être en partie valable auparavant lorsque les hommes avaient des cheveux traditionnellement plus courts que les femmes, elle ne tient plus aujourd’hui. De nombreuses femmes ont les cheveux courts, tandis que certains hommes optent pour une coupe longue. Pourtant, on constate que les femmes aux cheveux courts paient plus cher que les hommes avec l’exacte même coupe de cheveux. Les prix chez les coiffeurs souffrent donc bien de ce qu'on appelle la taxe rose. Elle désigne la différence de prix entre les genres pour un produit ou un service similaire, une pratique si normalisée qu’elle passe souvent inaperçue.

Prêtes à dépenser davantage

Si les temps ont changé mais les tarifs restent différenciés c’est surtout car les coiffeurs ont conscience que les femmes sont plus susceptibles de dépenser davantage en service de beauté. Elles seront certainement moins rebutées de payer une somme élevée car elles ont été bercées de clichés réducteurs qui veulent qu’il est normal que les femmes « paient pour être belles ». Une mentalité qui évolue pourtant depuis plusieurs années.

Des salons aux tarifs non-genrés

Si de nombreuses consommatrices se sont résignées à cette différence de prix, certaines ne se laissent plus faire et n’hésitent plus à dénoncer cette taxe rose. Pour lutter contre cette discrimination, certains salons à l’approche inclusive et égalitaire optent donc pour des tarifs non-genrés. C’est le cas de Toni & Guy, un salon parisien qui fixe ses tarifs en fonction de la longueur et de la complexité de la coupe. Chez nous, le salon Joanna’s Dreams, situé à Uccle, propose la même offre non-genrée. De quoi nous donner espoir que d’autres salons se mettent à jour et suivent le mouvement.