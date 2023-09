Pourquoi le #GraveTok fascine tant les internautes?

Pourquoi nettoyer les tombes?

À côté de cela, d’autres pratiquants du #GraveCleaning (ou nettoyage de tombes) avouent qu’ils se sont lancés dedans pour sensibiliser les internautes sur l’état de leurs cimetières . C’est notamment le cas de Nott, un nettoyeur bénévole qui s’est confié au Guardian: «C’est vraiment un travail difficile» a-t-il déclaré. «Je voulais que les habitants voient ce qui se passe dans leur cimetière» a-t-il achevé. «Je vis dans un endroit assez rural et les villages n’ont pas forcément les moyens de nettoyer les cimetières en entier. C’est une façon simple de les aider!» a renchéri Caitlin Abrams, qui nettoie elle aussi bénévolement des tombes dans sa ville natale.

«Un travail thérapeutique»

Pour d’autres nettoyeurs, il s’agirait d’un travail véritablement « thérapeutique »: «Parfois, je sanglote et je maudis tout ce qui m’entoure, je me maudis pendant que je nettoie» a révélé Alicia Williams. «J’ai vécu tellement de choses dans ma vie, beaucoup de traumatismes, et cela a fait de moi une personne incroyablement réactive, surtout au début. J’avais l’impression que c’était une sorte de pénitence personnelle pour compenser toute mauvaise chose que j’avais pu faire dans ce monde…». Nettoyer les tombes ferait ainsi du «bien à l’âme» des vivants.