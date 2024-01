Pourquoi les calendriers de 1996 s’arrachent en ce début d’année 2024?

1996 et 2024, deux années identiques

Si les calendriers de l’année 1996, ce n’est pas seulement par nostalgie. C’est aussi et surtout pour une raison aussi pratique qu’étonnante. Malgré leurs 28 ans d’écart, 1996 et 2024 ont beaucoup en commun. Ce sont deux années bissextiles (oui, comme tous les quatre ans, il y aura un 29 février en 2024). De plus, les deux années ont commencé un lundi. Du coup, les calendriers de 1996 et 2024 sont exactement les mêmes.Pratique !