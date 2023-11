Pourquoi les «Daim» ne sont plus vendus chez Ikea? «C’est une forme de sanction»

Si vous avez l’habitude d’aller dans les magasins Ikea, peut-être que vous aviez l’habitude de repartir avec un paquet de «Daim». Ces bonbons au chocolat et au caramel étaient généralement disponibles près des caisses ainsi que dans la petite boutique située à la sortie dédiée aux aliments.

Le maintien des activités de Mondelez en Russie

Seuls les plus fidèles (ou les plus gourmands!) l’auront remarqué, mais les «Daim» dans les magasins Ikea, c’est désormais terminé. C’est un lecteur qui l’a fait remarquer à nos confrères de La Voix du Nord. Le quotidien français a alors mené sa petite enquête pour trouver l’explication et celle-ci est plutôt étonnante.