Pourquoi les extraterrestres sont-ils déjà au courant de notre existence ?

Au cas où vous ne seriez pas au courant, cela fait maintenant plus d’une centaine d’années que les humains émettent des signaux radio dans l’espace. À côté de ça, comme le souligne Futurism, il y a aussi les nombreux vaisseaux spatiaux que nous avons envoyés à travers le système solaire – et au-delà, dans le cas des sondes Voyager 1 et 2 de la NASA (et chacune d’entre eux est équipée de son propre émetteur).