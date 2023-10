Pourquoi on mange du gâteau le jour de notre anniversaire?

Les premiers anniversaires

Les tout premiers anniversaires sont apparus en Égypte grâce aux pharaons. Ceux-ci célébraient non pas leur naissance mais bien le tout premier jour de leur règne. Offrandes, sacrifices et fête à gogo étaient organisés pour pour l’occasion.

Et le gâteau alors?

L’apparition de ce fameux gâteau surmonté de bougies nous vient en revanche… des Grecs ! Hé oui, ce sont eux qui avaient pour coutume de déposer aux pieds du Temple de la déesse Artémis des gâteaux ronds, au miel, de la couleur de la lune, avec des bougies. «Ces bougies, symbolisant la lumière et le reflet terrestre de la déesse, étaient aussi l’occasion d’émettre un vœu en les soufflant!» explique QuizoTresor. «Les bougies étaient censées repousser les mauvais esprits et apporter des vœux de bonne fortune», renchérit Toque de Chef.

Ensuite, les chrétiens ont (évidemment) rejeté cette coutume, jugée trop païenne à leur goût et il faudra attendre le XIIIe siècle, en Allemagne, pour que le gâteau d’anniversaire exécute son grand retour. On le doit aux « kinderfeste » ou «fêtes des enfants» qui ont commencé à faire fureur à l’époque. Le principe? Les parents préparaient «un gâteau spécial pour l’anniversaire de leur enfant, souvent décorés avec des bougies, symbolisant la lumière de la vie», raconte Toque de Chef. «C’est là qu’on a commencé à mettre une chandelle par année de naissance sur les gâteaux. Et on en mettait une de plus pour l’année suivante», ajoute Patrice Demers. Ces fêtes sont considérées comme les tout premiers goûters d’anniversaire.