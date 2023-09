Pourquoi ne voyons-nous jamais de téléphone portable dans nos rêves ?

As-tu déjà rêvé que tu envoyais un SMS à ta pote, que tu postais une photo sur Instagram ou que tu regardais un film sur ton GSM? Eh bien, il y a de grande chance que non! Nos téléphones portables n’apparaissent presque jamais dans nos rêves. Mais comment expliquer que ces petits objets qui nous suivent partout ne fassent pas partie intégrante de nos nuits. On t’explique.

Absents de nos rêves

Si tu ne le savais pas, les rêves diffèrent fortement entre les hommes et les femmes. Ces dernières rêvent principalement de conversations, tandis que les hommes sont généralement en mouvement dans leurs rêves. Pourtant, dans tous les rêves, on retrouve un point commun: l’absence presque totale de téléphone portable. Ce constat a été fait par un utilisateur de X. «Comment se fait-il que nous sommes en 2023 et que personne ne sache pourquoi les téléphones portables n’apparaissent jamais dans nos rêves alors que nous les utilisons 12 heures par jour?» Selon des chercheurs, moins de 3,5% des femmes adultes rêvent de GSM et ce nombre est encore plus bas chez les hommes (2,6%).