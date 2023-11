Pourquoi pleure-t-on en coupant des oignons?

En réalité, cela est dû au… souffre! Quand vous coupez un oignon, vous découpez également ses cellules. Or, lorsqu’ils se développent dans la terre, les oignons captent le souffre du sol et quand vous émincez votre oignon et bien, c’est précisément ce souffre qui est libéré. Il va ensuite entrer en contact avec une enzyme répondant au nom d’alliinase et… c’est ainsi qu’est produit de l’acide sulfénique . Pour vous donnez une petiteidée, cet acide fait le même effet qu’un gaz lacrymogène. Ce n’est donc pas étonnant que l’on se mette à pleurer!

Pourquoi est-ce que ça pique en plus?

Comme si ça ne suffisait pas de nous aveugler avec nos larmes, les oignons provoquent aussi des picotements très dérangeants. La raison? «Parce que dans le même temps, le gaz entre en contact avec le liquide qui protège nos yeux des poussières, baignant dans notre cornée (membrane bombée transparente située devant l’œil)», explique Cuisine AZ. Or, ce fameux contact forme un acide sulfurique a la particularité d’être trèsirritant. Plus on pleure, plus ça pique. Et plus ça pique… plus on pleure. Tout simplement.