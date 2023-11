Pourquoi a-t-on le nez qui coule quand on est enrhumé ?

Vous êtes un peu malade ? Vous toussez, avez la gorge prise et votre nez n’arrête pas de couler ? Vous êtes très certainement enrhumé. Mais savez-vous pourquoi votre nez coule lorsque vous êtes malade ? On vous explique.

Qui dit rhume dit maux de tête, éternuement et nez qui coule. En cette période d’automne et avec le retour du froid, nombre d’entre nous sont un peu malades. Mais savez-vous pourquoi votre nez coule lorsque vous êtesmalades? Et quelle est la fonction de ce liquide plus ou moins visqueux et plus ou moins coloré? Metro vous explique.

Un liquide utile

Ce qui s’écoule parfois de manière incessante lorsque vous êtes enrhumé est appelé mucus nasal. Et si vous l’ignoriez, ce liquide joue un rôle fondamental dans votre corps. En effet, le mucus tapisse en permanence les parois de notre nez, de votre gorge et de vos poumons pour les protéger des mauvaises bactéries, des viruset que des particules. Ainsi, votre corps fabrique ce liquide pour lutter contre les germes et les éliminer.

Une barrière protectrice

Si on comprend la fonction fondamentale du mucus, comment expliquer que notre nez coule lorsque nous sommes malades? En fait, lorsque vous êtes enrhumé, votre système immunitaire s’accélère et produit donc davantage de mucus pour détruire les germes. De par sa texture collante et sa composition (eau, protéines et sels), il arrive à piéger les mauvais micro-organismes, la poussière et lesmoisissures. Le mucus agit comme une barrière en les empêchant de pénétrer davantage dans votre corps. Ces substances indésirables seront ensuite renvoyées soit versl’estomac, qui va agir comme une sorte d’incinérateur, soit vers l’extérieur. Pour éjecter ses indésirables, votre organisme va donc produire une grande quantité de mucus. Vous avezdonc le nez qui coule abondamment.

De couleurs variables

Vous l’avez remarqué, le mucus n’est pas toujours de la même couleur. Cette dernière dépend en fait du nombre de substances chimiques sécrétées pour combattre une infection. Le mucus peut ainsi être blanc, jaune ou même vert. Lorsque vous êtes enrhumé, votre nez peut aussi devenir un peu rouge. Cela s’explique par le fait que votre système immunitaire envoie des globules blancs supplémentaires à la source de l’infection. Ces derniers dilatent les vaisseaux sanguins environnants, ce qui fait rougir votre nez.