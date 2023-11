On le sait, il est difficile de concilier show-business et écologie. Et ce n’est pas cette enquête du Guardian qui démontrera l’inverse. Le journal britannique a analysé les déplacements des stars sur une période de 21 mois. Au total, 200 patrons, célébrités et autres milliardaires ont effectué 44.739 déplacements, rejetant 415.518 tonnes de CO2. À titre de comparaison, il s’agit de l’équivalent de 40.000 ménages britanniques.

Quelles sont les stars qui crachent le plus sur la planète?

En première place, on retrouve les Rolling Stones, dont le Boeing 767 a émis 5.046 tonnes de CO2, soit 1.763 allers-retours entre New York et Londres. John Travolta n’est pas en reste, lui qui possède sept avions. D’ailleurs, il a fait construire sa villa à 10 millions $ à côté de l’aéroport privé de Greystone. Autre amateur d’aviation, Harrison Ford possède un Citation Sovereign qui vaut 18 millions de $, là où Jim Carrey a penché pour un Gulfstram V à 59 millions $.

Côté jet-set, Drake dispose d’un Boeing 767 qui vaut entre 185 et 200 millions $. Là où Kim Kardashian s’est offert le même jet privé que Jeff Bezos, un Gulstream G650ER à 150 millions $. Beyoncé et Jay-Z ont, quant à eux, un Bombardier Challenger 850 à 40 millions $.

Certains font un effort

Mais toutes les stars ne sont pas à mettre dans le même sac. On pense notamment à Coldplay, qui fait des efforts considérables pour limiter sont empreinte écologique. Taylor Swift a aussi décidé de faire un effort, passant de 19 vols mensuels entre janvier et août 2022, là où elle ne voyage désormais plus que deux fois par mois avec son avion. C’est toujours ça de pris.

