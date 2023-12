Quels sont les alcools qui donnent les pires gueules de bois?

Pour éviter d’avoir une gueule de bois le lendemain, est-ce préférable de boire du vin rouge, de la bière, du mousseux ou du gin?

Attention au prosecco et au champagne

Sommelier et fondateur du Club Vino, Marco Castelanelli a sa petite idée sur la question. Pour lui, la boisson alcoolisée qui donnera la pire gueule de bois est sans aucun doute le prosecco. Et il y a une raison à cela: les bulles. Vous l’avez sans doute déjà remarqué, il suffit parfois d’un ou deux verres de prosecco ou de Champagne pour déjà être un peu pompette. «Le Prosecco et le Champagne contiennent tous deux de petites poches de dioxyde de carbone qui modifient la circulation de l’alcool dans le sang, aidant ainsi le corps à absorber l’alcool plus rapidement», explique l’expert à Tyla.

Résultat, avec les vins mousseux, on est plus vite saoul mais cela conduit aussi «à une gueule de bois accentuée sous la forme d’une tête qui cogne». Pour limiter l’effet de cette gueule de bois, Marco Castelanelli recommande de boire un verre d’eau entre chaque verre, de ne pas boire le ventre vide. Enfin, il conseille de boire un grand verre d’eau avant d’aller dormir.

En 2007, une étude scientifique avait confirmé ce phénomène. Les chercheurs avaient conclu que le champagne et les cocktails gazeux (rhum coca, gin tonic, mojito ou spritz par exemple) enivraient plus rapidement et entraînaient des gueules de bois plus violentes.

Et la vodka et le gin?

C’est assez surprenant mais selon LADBible, des alcools forts comme de la vodka ou du gin donneront des gueules de bois plus légères et acceptables. «De toutes les boissons que vous pouvez boire au réveillon, la vodka est probablement celle qui vous permettra de vous réveiller le plus facilement le lendemain matin», indique même le média. Boire de la bière au-delà des limites du raisonnable, vous rendra sans doute un peu fatigué le lendemain mais rien de comparable avec une cuite au prosecco. Le vin rouge aura de son côté tendance à donner des violents maux de tête le lendemain, tandis que le vin blanc aura tendance à donner des nausées et des brûlures d’estomac.

La théorie des alcools foncés

Enfin, dernière chose concernant la gueule de bois, connaissez-vous la théorie sur les alcools foncés? Selon celle-ci, si vous buvez un alcool de couleur foncée, la gueule de bois du lendemain sera bien pire. C’est notamment le cas avec le whisky, le brandy, le rhum brun, le vin rouge, le porto, la bière brune mais aussi les liqueurs comme l’amaretto. Cela s’explique par le fait que certains de ces alcools soient moins distillés et qu’ils contiennent des congénères, des substances qui aromatisent et colorent les boissons.

Dans tous les cas, la meilleure façon de ne pas avoir de gueule de bois est de boire de l’alcool avec modération.