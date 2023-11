Qu’est-ce qui rend une personne «sexy»? La science répond

Le caractère, facteur déterminant du sex-appeal.

Les spécialistes affirment que c’est, avant même le physique, le caractère et la manière dont se comporte une personne qui va (ou non) influencer son «capital séduction». «Vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu’un que vous ne trouviez pas spécialement beau, puis de changer d’avis après avoir appris à le connaître?», fait remarquer la psychologueKelsey Latimer. «La personnalité peut modifier le sentiment initial d’attirance, que ce soit positivement ou négativement.», renchérit-elle.

«La confiance en soi et la manière de s’exprimer peuvent être attrayantes : le charisme reflète le charme, le magnétisme et l’intelligence sociale», affirme Blanca Cobb. «Une autre caractéristique sous-évaluée du sex-appeal est la gentillesse, qui reflète l’empathie et la sensibilité: la personne en face se sent écoutée, aimée et protégée, ce qui renforce la connexion émotionnelle.»