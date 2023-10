Qui était le vrai Dracula? Un «très bel homme» qui «inspirait l’amour aux femmes»

Dracula, un prince né en 1431

Un «très bel homme» qui «inspirait l’amour aux femmes»

Il était surnommé Vlad l’Empaleur

Une figure importante donc, à la tenace réputation sanguinaire. À Constantinople, on le surnomme «Vlad l’Empaleur», car il a surpassé l’empire dans la pratique à grande échelle de ce supplice terrifiant, qui privait d’enterrement et donc de salut. «La pratique n’était pas seulement militaire, il l’utilisait aussi en interne et contre les marchands allemands des villes de Transylvanie voisine, ses rivaux économiques», détaille le chercheur. Aux débuts de l’imprimerie, on le représente entouré d’une forêt de pals, sur lesquels ses adversaires agonisaient plusieurs jours.