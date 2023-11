Retrouver une plume dans sa boîte d’œufs: simple hasard ou astuce commerciale bien rodée ?

Il est assez courant de retrouver une petite plume blanche dans sa boîte d’œufs achetée en supermarché. Si le détail passe souvent inaperçu, n’est-ce pas un peu étrange de retrouver une plume sur des œufs tout propres? N’aurait-elle pas été déposée intentionnellement ? Si oui, dans quel but? On vous explique.

Des plumes de duvet

Impossible de toutes les enlever

Selon la conseillère, ce phénomène se produit tout particulièrement lorsque la poule vient de commencer à pondre, soit quand elle est âgée de 21 semaines. «En effet, la poule change une dernière fois de plumes avant de devenir adulte. En vieillissant, les poules perdent moins de plumes, tout simplement parce qu’il y en a moins. Il est donc plus probable que l’œuf avec une plume provienne d’une jeune poule», explique-t-elle, précisant que ce n’est néanmoins pas toujours le cas. Mais comment se fait-il que cette plume se retrouve dans notre boîte d’œufs? «Après la ponte, l’œuf arrive dans la salle des œufs sur un tapis roulant. Le personnel y trie les œufs: ceux qui sont cassés ou sales sont éliminés, ainsi que le plus grand nombre possible de plumes », décrit Annabelle Vanhaecke. Mais, comme elle l’explique, il est impossible de toutes les enlever, cela prendrait trop de temps. Résultat: il arrive que certaines d’entre elles se retrouvent en magasins.