Saint-Nicolas VS Père Noël: L’un d’eux est en perte de vitesse en Belgique!

Avez-vous plutôt tendance à offrir des cadeaux aux enfants à Saint-Nicolas, à Noël ou les deux? De plus en plus de Belges doivent faire un choix et c’est une figure emblématique qui a tendance à s’effacer au profit d’une autre.

Est-ce bientôt la fin de Saint-Nicolas en Belgique ? Il y a encore une vingtaine d’années, certains petits enfants belges recevaient des cadeaux le 6 décembre à l’occasion de la Saint-Nicolas et rien, ou presque, de la part du PèreNoël le 25 décembre. Mais les choses sont en train de changer!

Saint-Nicolas contre le Père Noël

En effet, depuis quelques années, peu à peu, le Père Noël est train de devancer Saint-Nicolas dans les familles belges. Premier constat: les décorations de Noël envahissent les magasins de plus en plus tôt, dès la fin d’Halloween, et il n’y a plus vraiment de place pour Saint-Nicolas dans les boutiques. De plus, il faut bien avouer que Noël est plus «bankable» que Saint-Nicolas qui se limite à la Belgique, aux Pays-Bas et à quelques régions de France, et qui est destiné uniquement aux enfants. Contrairement au Père Noël, le grand saint se fait discret sur les réseaux sociaux ou à la télé.

Saint-Nicolas moins «bankable» que Noël

«Au regard du budget dépensé et du groupe cible, Noël reste plus bankable que la Saint-Nicolas. À l’exception peut-être des magasins de jouets et de confiseries. Tous les magasins qui n’ont pas comme cœur de cible les enfants vont directement miser sur Noël», estime Alain Decrop, professeur de marketing à l’UNamur à nos confrères de L’Avenir.

La crise est passée par là

De plus, l’inflation et la crise économique sont également passées par là. Le portefeuille des Belges n’est pas extensible et de nombreux parents ne peuvent plus se permettre de faire des cadeaux à la fois à Saint-Nicolas et à Noël. Ils doivent donc faire des choix et c’est plutôt Noël qui l’emporte. Chaque année, Hellosafe analyse le budget alloué par les Belges à Saint-Nicolas. Leur constat est sans appel: Noël prend de plus en plus le pas sur Saint-Nicolas en termes de dépenses.

La fin des catalogues

Autre signe des temps: la fin des catalogues. Il y a encore quelques années, les catalogues de jouets pour la Saint-Nicolas envahissaient nos boîtes aux lettres et permettaient aux enfants d’établir leur liste de souhaits. Cette année, il se fait de plus en plus rare. Certes, il est remplacé par des versions numériques. Mais la magie opère-t-elle de la même manière pour les enfants à travers un écran? Pas sûr… mais cela contribue aussi à la disparition progressive de Saint-Nicolas.

