Trois façons d’ouvrir sa bouteille de bière quand on n’a pas de décapsuleur

Tu en as marre de demander un décapsuleur dès que tu as oublié le tien ? Voici trois astuces pour ouvrir ta bière en deux secondes et sans l’aide de personne !

Un briquet

Plus courant que le décapsuleur, le briquet est l’objet parfait pour décapsuler sa bouteille. Si tu es un grand buveur de bières, tu connais déjà très certainement l’astuce. Pour ouvrir ta bouteille en deux-deux, rien de plus simple: enserre le goulot d’une main et place ton briquet retourné (c’est important!) entre ton index et la maudite capsule. Relève ensuite le briquet d’un coup sec pour créer un effet de levier et faire se décoller la capsule. Si la technique nécessite un peu d’entraînement, elle est très efficace !