Une étude révèle que les personnes gagnant bien leur vie sont plus susceptibles de s’ennuyer au travail

La façon dont les travailleurs américains décrivent leur journée de travail typique semble dépendre de leur salaire, selon une enquête récente. En effet, environ 5% des personnes interrogées dans la tranche salariale de 100 000 $ à 149 999 $ par an déclarent que leur travail est «ennuyeux» – bien plus que dans d’autres tranches salariales – selon une analyse des résultats de l’enquête fournie par Preply, une startup d’apprentissage des langues en ligne, à Insider. En comparaison, près de 3,7% de ceux qui gagnent entre 55 000 et 64 999 dollars par an déclarent que leur travail est «ennuyeux». Ce chiffre tombe à 1,1% de ceux qui gagnent entre 25 000 $ et 54 999 $ par an.

Des journées «chargées»

À côté de cela, plus de la moitié, soit 54%, de ceux qui se situent dans la tranche salariale de 75 000 $ à 84 999 $ ont décrit leurs journées de travail comme étant «chargées». Et ceux qui gagnent entre 25 000 et 54 999 dollars par an sont pour la plupart susceptibles de décrire leur journée de travail typique comme «routinière», une personne sur quatre ayant aussile sentiment d’avoir un «mauvais patron».

L’impact du secteur

La manière dont les travailleurs américains caractérisent leur travail dépend également du secteur dans lequel ils évoluent, a noté Preply dans son rapport. Ceux qui travaillent dans les transports, l’industrie et la vente sont les plus susceptibles de s’ennuyer, tandis que ceux qui travaillent dans l’éducation, la construction et la santé se sentent généralement les plus occupés.

«Certains de ces choix de mots sont faciles à comprendre, même de l’extérieur. Imaginez être un professionnel de la santé en première ligne d’une crise nationale, comme l’épidémie de COVID-19, devant soudainement vous exposer à des risques extrêmes pour sauver des vies.», a écrit Preply dans son rapport. Malgré l’utilisation cela, certains Américains apprécient leur travail. C’est notamment le cas de ceux travaillant dans lesecteur informatique et technologique. Ceux-ci font partie de ceux ayant affirmé qu’ils apprécient le plus leur travail.

Ce qui est peut-être révélateur, c’est que ceux qui gagnent plus de 150 000 dollars par an sont ceux les plus susceptibles de trouver leur journée de travail typique «agréable». Preuve que quelque part, l’argent fait véritablement le bonheur.