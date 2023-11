Va-t-on bientôt venir à bout de la bronchiolite?

Chaque année, le personnel soignant redoute le moment où l’épidémie de bronchiolite va débarquer en Belgique. Et cette année, les hôpitaux ont été surpris par une épidémie particulièrement précoce, puisque le seuil épidémique a été franchi il y a plus d’un mois.

Selon Stéphane Moniotte, chef du département de pédiatrie aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, c’est d’ailleurs rare: «C’est la première fois en vingt ans que l’on atteint si rapidement ce chiffre. D’habitude, on observe plutôt une augmentation progressive des cas au cours des mois d’octobre et novembre.» Et forcément, le nombre d’admissions à l’hôpital a augmenté lorsque le seuil a été franchi.

La bronchiolite, c’est quoi?

Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas familiers avec cette maladie, petite piqûre de rappel. La bronchiolite est une maladie respiratoire qui affecte principalement les nourrissons et les jeunes enfants. Elle est généralement causée par une infection virale, le plus souvent par le virus respiratoire syncytial (VRS). La bronchiolite touche les petites voies respiratoires appelées bronchioles, d’où son nom.

Les symptômes de cette maladie incluent généralement un nez qui coule, une toux, une respiration rapide et sifflante, une difficulté à respirer, une fièvre légère, une fatigue et une irritabilité. Les nourrissons atteints de bronchiolite peuvent également avoir des difficultés à se nourrir et à dormir. La maladie est souvent plus grave chez les nourrissons de moins de six mois, en particulier chez ceux nés prématurément ou ayant des problèmes de santé sous-jacents. Dans certains cas, la bronchiolite peut entraîner une détresse respiratoire grave, nécessitant une hospitalisation. Généralement, 10% des enfants atteints par le virus doivent être hospitalisés.