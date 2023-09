Vacances: quels sont ces pays qui ont décidé de fixer des quotas touristiques?

La sublime île italienne a pris les devants cet été pour davantage protéger ses littoraux bordés d’eaux turquoise et de sable fin aux reflets blonds dorés. D’abord, sur la côte est, que de nombreux voyageurs ont distingué ces dernières années comme le nouveau spot à découvrir en Sardaigne, la mairie de Baunei a décidé de limiter le nombre de baigneurs quotidiens souhaitant prendre du bon temps dans plusieurs de ses plages attenantes. Quatre plages magnifiques ont été concernées, telles que Cala dei Gabbiani et Cala Biriala qui ne pouvaient accueillir que 300 vacanciers chaque jour. Plus vaste, Cala Mariolu est aussi la plus connue du coin, et ne pouvait quant à elle recevoir que 700 personnes. Une autre mesure a été prise pour préserver Cala Goloritze que l’on ne peut pourtant qu’accoster en bateau ou à pied (après de beaux efforts!). Un droit d’entrée d’une valeur de six euros est désormais appliqué.