Voici comment réserver des vols moins chers grâce à ce nouvel outil

Le comparateur de prix de vols d’avions Google Flights inaugure une nouvelle fonctionnalité permettant de déterminer le meilleur moment pour réserver son vol. L’idée est d’attendre le bon moment pour bénéficier des meilleurs prix. C’est grâce à l’ensemble de ses données, recueillies depuis des années, que Google Flights peut désormais proposer des informations précises sur les périodes où les tarifs sont d’ordinaire les plus bas pour une destination donnée. Cela se traduit à l’écran par un message du type «la période la moins chère pour réserver est généralement plus tard, du 13 septembre au 7 décembre» lors de votre résultat de recherche. Cela va fonctionner pour les recherches disposant déjà de données suffisamment larges et fiables.