Voici la véritable histoire qui se cache derrière la création de Pepsi

L’histoire de Pepsi commence dans une petite pharmacie de New Bern, un patelin perdu au beau milieu de la Caroline du Nord. Caleb Bradham crée une mixture composée de sucre, d’eau, de caramel, d’huile de citron, de noix de kola et d’autres additifs qu’il appelle la «boisson de Brad».

Le 28 août 1898, Bradham décide de renommer sa boisson «Pesi-Cola». Il s’agit là d’un clin d’œil aux mots «dyspepsie», qui signifie «indigestion», et «kola», qui est l’un des ingrédients principaux de la boisson. Le but de Bradham: vendre une boisson à la fois rafraîchissante et bonne pour la santé, puisqu’elle aide à la digestion.

De la pharmacie… à la multinationale!

Rapidement, c’est un succès et le pharmacien décide donc de lancer une entreprise consacrée à la boisson et abandonne sa pharmacie. En 1902, il dépose la marque et crée Pepsi-Cola. Le reste, c’est l’histoire de l’une des boissons les plus populaires au monde. Sachez qu’il est encore possible de visiter la pharmacie où se vendait, à l’origine, la boisson, puisqu’un musée y a été installé.