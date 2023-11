Voici à partir de quand on peut se considérer alcoolique

Il est habituel de boire un verre avec des amis lorsqu’on célèbre quelque chose, lorsqu’on fait la fête ou simplement lors d’un repas convivial. Si pour nombreux d’entre nous, il s’agit d’un geste occasionnel, pour d’autres boire de l’alcool fait partie de leur quotidien. Mais à partir de quand est-on considéré alcoolique ? Metro t’explique.

À bas les clichés

Lorsqu’on pense à quelqu’un d’alcoolique, on a généralementen têteun homme ou une femme qui boit du whisky dès le réveil, passe ses soirées au bar et est plus souvent saoul que sobre. Des clichés qui entravent fortement une réalité tout autre. L’alcoolisme peut en effet toucher tout un chacun est et il est loin d’être évident d’identifier une personne qui en souffre. En effet, il existe différentes formes d’alcoolisme plus ou moins répandues.

3 formes de dépendances

Il existerait trois types d’alcoolisme :

– L’alcoolisme mondain. Celui qui en souffre boit quotidiennement, sans pour autant entrer dans un état d’ivresse régulier. Il s’agit de l’alcoolisme le plus répandu et le plus pernicieux car il est difficilement repérable.

– L’alcoolisme fonctionnel. Cette forme d’alcoolisme, elle aussi, moins visible est caractérisée par une augmentation petit à petit de sa consommation au point que son corps finit par éprouver le besoin d’alcool.

– L’alcoolisme chronique. Cet alcoolisme est celui que l’on a tous en tête où l’alcoolodépendance frappe à son plus haut niveau.

Deux à trois verres par jour

Vous l’avez compris, il est donc assez difficile d’identifier une personne qui souffre d’alcoolisme. Et même lorsqu’on se penche sur un nombre de verres journaliers qui ferait d’une personne un alcoolique, la réponse est assez floue. Malgré tout, les scientifiques sont d’accord pour dire qu’une personne peut être considérée comme alcoolique à partir du moment où elle boit plus de trois verres par jour pour les hommes, et deux pour les femmes. Des chiffres à prendre avec des pincettes. Mais dites-vous que, si vous ne pouvez passer un jour sans boire d’alcool, c’est mauvais signe.

Éviter de boire tous les jours

Pour ne pas sombrer dans l’alcoolisme, il faut veiller à ne pas boire tous les jours. Il est recommandé de se passer d’alcool pendant un minimum de deux ou trois jours par semaine. À noter aussi qu’une limite de boisson par semaine serait bien plus efficace qu’une limite quotidienne pour éviter de tomber dans l’alcoolisme. Comme pour tout, le mot d’ordre lorsqu’on parle d’alcool est la modération.