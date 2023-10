Voici pourquoi les pourboires numériques sont une arnaque

Il ne faut aujourd’hui plus nécessairement avoir du cash pour laisser un pourboire au restaurant. On retrouve de plus d’endroits, surtout parmi les touristiques, où on nous propose de laisser un pourboire lorsqu’on paie par carte. Si vous pouvez être tenté de payer quelques euros en plus pour le personnel, est-ce réellement une bonne idée? Décryptage.

Augmentation des pourboires

Tout d’abord, il est important de souligner que permettre aux clients de laisser des pourboires de manière numérique est très bénéfique pour les restaurateurs. Comme l’a souligné une étude de Gusto, une entreprise proposant un logiciel de traitement des transactions financières à destination des commerces américains, nous donnons plus lorsque nous payons par carte. Aux États-Unis, les revenus provenant des pourboires auraient ainsi augmenté de 42% entre mars 2020 à mai 2023 grâce à la mise en place de ces pourboires numériques.

Suivre la norme

Mais comment expliquer cette hausse du montant des pourboires ? En fait, les options de pourboires présentées sur ces terminaux de paiement et sous le regard des employés sont souvent plus élevées que ce que les clients auraient eux-mêmes choisi de donner. Ils se sentent donc forcés de donner davantage que ce qu’ils auraient laissé spontanément.Comme l’explique Dipayan Biswas, professeur de marketing à l’Université de Floride du Sud, présenter les pourboires sous forme de choix à options favorise des biais cognitifs. C’est ce qu’on appelle un « effet d’ancrage »: les clients vont avoir tendance à choisir la première option qu’on leur propose, ce qui finit par en faire une norme, et détermine leurs choix futurs. Ainsi, si on propose à un client de laisser, comme premier choix, «20%», il choisira certainement de laisser 20%…

Négatif pour les employés et les clients

Si de prime à bord, cette augmentation des pourboires paraît être une bonne chose pour les employés, ce n’est pas réellement le cas. Idéalement, le passage aux pourboires numériques permet de générer des montants plus importants et donc d’élever le revenu global des employés, surtout aux États-Unis où les salaires sont extrêmement bas, et reposent beaucoup sur les pourboires. Dans les faits, cette augmentation des pourboires pourrait surtout mener à une stagnation des salaires, qui se reposeraient de plus en plus sur des pourboires en inflation. Le problème c’est que ces derniers ne constituent aucune garantie de revenus, aux contraires des salaires qui sont eux fixes. Coté clients, ce type de micropaiements additionnels, qui parait dérisoire contribuent à augmenter considérablement le prix total sans donner cette impression d’une note élevée présentée dès le départ. En bref, les pourboires numériques ne sont pas spécialement une bonne chose.

