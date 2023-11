Voici pourquoi vous ne devriez jamais retenir un caca

Qu’on se le dise, tout le monde va aux toilettes et il est normal d’aller déféquer, même si cela peut être gênant dans certaines circonstances. Nous avons grandi avec une peur d’aller soulager ses besoins naturels, surtout quand il s’agit de la grosse commission. Avant toute chose, il est essentiel de se détacher de cette crainte, car cela peut vous jouer des tours. Et si vous n’êtes pas convaincu, sachez que c’est très mauvais pour votre santé de retenir votre offrande.

De graves problèmes potentiels

En effet, vous vous sentirez constipé et éprouverez des douleurs si vous vous retenez, puisque c’est contre-naturel. Mais au-delà des problèmes directs, cela peut également poser problème sur le long terme. En effet, vous pourriez souffrir d’impaction fécale. il s’agit d’une condition médicale dans laquelle une grande quantité de matières fécales dures et sèches s’accumule dans le rectum ou le côlon, provoquant un blocage.

Cette accumulation peut rendre difficile ou même impossible l’évacuation normale des selles. L’impaction fécale peut se produire lorsque les selles deviennent trop compactes et s’accumulent dans le gros intestin, créant un obstacle.

Pire encore, une étude de 2015 a averti que se retenir peut provoquer une inflammation du côlon, augmentant ainsi le risque de cancer du côlon. Et sans verser dans le sinistre, vous pourriez également être touché par un vomissement fécal… et on n’a vraiment pas envie de vous faire un tableau. Mais sachez toutefois que le vomissement fécal a déjà coûté la vie à plusieurs personnes.