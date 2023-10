Voici quand aura lieu le passage à l’heure d’hiver

Quand a-t-on commencé à changer l’heure?

L’idée était la suivante: en instaurant l’heure d’été, on limite la consommation de l’énergie nécessaire à l’éclairage artificiel. En décalant les aiguilles d’une heure, on profite plus longtemps de la luminosité naturelle. Certes, cela implique que le Soleil se lève une heure plus tard mais les conséquences sur l’éclairage sont infimes à ce moment-là puisque les journées sont plus longues en été. En repassant ensuite à l’heure d’hiver, on limite alors l’utilisation de l’éclairage dans la matinée.