Avoir un animal de compagnie rend-il vraiment plus heureux?

Des chercheurs de l’université d’État du Michigan sont arrivés à cette conclusion après avoir évalué l’état de santé de 767 volontaires à trois reprises en mai 2020. Ils ont pris en compte différents indicateurs de bien-être et ont demandé aux participants de l’étude de réfléchir au rôle des animaux de compagnie.

Des avantages mais aussi des désavantages

La plupart des personnes interrogées ont déclaré que les bêtes contribuaient à leur bonheur, en leur procurant de l’affection et de la compagnie. Selon eux, elles les ont aussi aidées à ressentir des émotions plus positives. Les volontaires ont également expliqué aux scientifiques qu’avoir un animal de compagnie implique de nombreuses responsabilités. Ils ont évoqué le stress qu’ils ressentaient à l’idée de veiller sur un être vivant et les difficultés qu’ils rencontraient quand ils devaient faire du télétravail en présence de leur boule de poils. Mais ces inconvénients leur semblaient beaucoup moins importants que les bénéfices associés au fait de partager son quotidien avec un chien, un chat, un lapin ou un oiseau.