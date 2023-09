Des avions de 30 sièges: cette compagnie aérienne ne propose que des vols en première classe

Quels avantages?

Chaque passager disposera d’un accès au couloir tout en bénéficiant de la vue par le hublot. Et aucun siège ne sera accolé à un autre, ils seront séparés par une cloison pour plus d’intimité. C’est sûr que ça change au niveau de la place pour les jambes! Exit aussi les compartiments supérieurs de rangement. Chaque siège sera entouré de sa propre ‘nacelle’, un espace dans lequel le passager pourra déposer un bagage à main et un accessoire.

Parmi les autres avantages, on note aussi l’accès au Wifi et la possibilité de pouvoir recharger ses appareils électroniques. Et puis bien sûr, la nourriture et les boissons seront haut de gamme.