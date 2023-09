Un vol obligé de faire demi-tour à cause d’un passager souffrant d’une diarrhée «explosive» (vidéo)

Les passagers d’un vol Atlanta-Barcelone vendredi dernier se souviendront longtemps de ce moment: deux heures après avoir décollé, l’avion a dû faire demi-tout à cause des (gros) soucis intestinaux de l’un des passagers. Ce dernier n’a pas eu le temps d’arriver jusqu’aux toilettes et a déféqué dans le couloir de l’avion.

«Il y en a partout dans l’avion»

«Nous avons eu un passager qui a eu la diarrhée et il y en a partout dans l’avion, alors ils veulent que nous revenions à Atlanta», a expliqué le pilote de ce vol Delta Airlines. «Il s’agit d’un problème de risque sanitaire», a ajouté le pilote dans un enregistrement partagé sur X (ancien Twitter) et rapporté par le New York. Post.