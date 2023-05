Le spin-off de «La Chronique des Bridgerton» bientôt dispo: tout savoir sur ce préquel

L’histoire:

Centré sur l’ascension au sommet de la reine Charlotte, ce préquel dans l’univers de «La Chronique des Bridgerton» raconte comment le mariage de la jeune femme et du roi George a donné naissance à une grande histoire d’amour qui a bousculé les mœurs de l’époque, créant la société dans laquelle évoluent les Bridgerton et leurs contemporains.

Un nouveau souffle

La Reine Charlotte connaîtra-t-elle le même engouement que «La Chronique de Bridgerton»? C’est très probable! La communauté Bridgerton est en attente de la troisième saison de la série initiale. Ils jetteront aisément leur dévolu surce spin-off, assurés d’y retrouver la même ambiance, le même style et les mêmes personnages. Pourtant, «La Reine Charlotte: Un Chapitre Bridgerton» présentera quelques différences. Les scénaristes ont décidé de mettre le focus sur les personnages et les origines africaines de la reine. Les thèmes abordés seront plus représentatifs de la société actuelle. Si la question raciale était présente dans «La Chronique des Bridgerton», elle sera traitée de manière encore plus directe dans ce préquel. Historiquement, la reine Charlotte était allemande mais une théorie suggère qu’elle aurait eu des ancêtres africains.