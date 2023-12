Voici les comportements les plus énervants au bureau (et que vous devez éviter donc!)

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion, pour beaucoup, de faire du télétravail et d’éviter les inconvénients de la vie en entreprise. L’un d’entre eux concerne les mille et une manies (désagréables) de vos collègues de bureau. Un récent sondage britannique les répertorie et les classe, afin de nous aider à ne pas commettre ces impairs à l’avenir.