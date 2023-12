Indexation des salaires : voici combien vous allez gagner en 2024

Bonne nouvelle pour des centaines de milliers de travailleurs belges. Leur salaire va augmenter automatiquement à partir du mois prochain. Après une indexation record en 2023, on sait enfin ce à quoi il faut s’attendre en 2024.

1,3 million de travailleurs concernés

Rappelez-vous au début de l’année 2023. Après une année record en matière d’inflation, l’indexation automatique des salaires avait également été historique. Les 500.000 employés de la CP 200, la plus grande commission paritaire du pays, avaient ainsi vu leur salaire brut augmenter de 11%. À quoi faut-il s’attendre en janvier 2024?

SD Worx a dévoilé ce matin l’indice de janvier. «Depuis aujourd’hui, on connaît l’indice santé de décembre, qui sert de base à l’indexation automatique des salaires de nombreux secteurs du secteur privé», annonce l’organisation. Au total, ce sont plus de 140.000 employeurs employant plus de 1,3 million de travailleurs du secteur privé en Belgique qui sont concernés par cette indexation des salaires.