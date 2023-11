«Le handicap ne s’arrête pas aux frontières du pays où l’on vit»

Une carte indispensable pour les déplacements et les voyages

Une carte de stationnement qui est aussi utile et nécessaire quand on se déplace et quand on voyage. «Quand je suis dans des villes, cela me permet de me rapprocher du centre plus facilement et d’avoir des places de stationnement plus accessibles, plus grandes, et avec un bord de trottoir plus bas aussi», précise Louise. Des choses qui peuvent paraître futiles pour les personnes valides mais qui sont ô combien importantes pour les personnes porteuses de handicap.