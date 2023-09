«Renoncer à la voiture? Je l’ai fait il y a 5 ans et je ne le regrette pas»

Vivre à Bruxelles sans voiture, c’est inconcevable pour certains et cela coule de source pour d’autres. Brieuc, 31 ans, n’a pas tardé à rejoindre cette seconde catégorie de Bruxellois: « J’ai commencé à travailler dans l’horeca très jeune et il fallait rentrer après le service vers 2-3h du matin. Je devais chaque fois attendre un collègue pour me ramener. J’ai donc passé mon permis et acheté une petite voiture pour pouvoir rentrer plus tôt. Mais je me suis rapidement rendu compte que je n’utilisais ma voiture que la nuit! Le reste du temps, je vivais à vélo. Lorsque j’ai changé de secteur, j’ai décidé d’arrêter les frais, dans tous les sens du terme, et j’ai introduit ma demande pour la prime Bruxell’Air. Les aspects environnementaux et la qualité de l’air à Bruxelles avaient achevé de me convaincre. »