Mauvaise surprise: elle rentre de vacances et sa maison a disparu

Susan Hodgson a eu la surprise de sa vie quand, en rentrant de vacances, elle a trouvé des ruines là où se trouvait autrefois sa maison. C’est là qu’elle a réalisé que sa demeure avait été démolie par erreur durant son absence. «Je suis furieuse», a-t-elle déclaré à AP. «Je n’arrête pas de me réveiller en me disant: ‘Ce n’est pas possible, c’est une blague’. Je suis toujours autant sous le choc». Susan a ensuite raconté que c’est une de ses voisines qui l’a prévenue alors qu’elle était en plein voyage.

Pourquoi est-ce arrivé?

«Je veux qu’ils réparent leur faute»

Depuis lors, Susan n’a toujours aucunes nouvelles de la société responsable de la démolition. «C’est juste difficile à croire que quelqu’un pense avoir le droit de venir démolir quelque chose et de s’en aller sans rien dire et sans revenir pour dire «je suis désolé, je vais réparer ça»», enrage Susan Hodgson. «Comment des gens peuvent-ils détruire la propriété de quelqu’un et puis ne plus donner signe de vie? Comment peuvent-ils penser que c’est acceptable? Je veux qu’ils réparent leur faute», a déclaré Susan.