Cette analyse au microscope va vous dégoûter de manger du poulet : «C’est la méthode la plus efficace que j’ai vue pour inciter les gens à devenir végétariens» (vidéo)

Sur une vidéo de 49 secondes, on voit un homme prendre une cuisse de poulet destinée à la consommation. Il l’ouvre à l’aide d’un scalpel et passe sa lame sur la viande. Il passe ensuite derrière un microscope pour observer son échantillon. Surprise (ou pas!): ça grouille de petits vers! «Ce qui est intéressant c’est que ça fait comprendre que le monde de l’infiniment petit est PARTOUT OUI, vous avez des mégas bestioles sur votre doux visage, dans votre lit, partout! C’est fascinant je trouve!», écrit le compte ScpaceScience qui a reposté la vidéo.

«Autant fascinant que dégoûtant»

Cette vision a hanté et dégoûté des milliers d’internautes. «C’est la méthode la plus efficace que j’ai vue pour inciter les gens à devenir végétariens», «Autant fascinant que dégoûtant», réagissent certains internautes. Certains tempèrent en rappelant que les bactéries sont partout et que les végétariens avalent aussi plein de petites bestioles.