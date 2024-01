Cet homme se retrouve coincé dans un grand vase lors d’une soirée: voici comment il s’en est sorti (vidéo)

On s’est déjà tous retrouvés dans des situations embarrassantes lors d’une soirée bien arrosée. Mais cet homme remporte sans hésiter la palme! Lors d’une soirée de Nouvel An, Connor Padgett s’est retrouvé coincé dans un grand vase jusqu’à la taille et a dû être secouru par les invités.

Un marteau et un tournevis

D’autres personnes présentes à la fête ont partagé plusieurs tweets, révélant notamment comment Connor s’en est sorti. «Ma vue est obscurcie par la foule rassemblée, mais j’entends le son d’un marteau et d’un tournevis, mélangés aux grognements frustrés et paniqués du captif», écrit un invité. «Il y a un craquement et la foule l’acclame. Il est libre! L’urne a été brisée et notre héros en sort indemne. Notre long cauchemar national est terminé», conclut-il.