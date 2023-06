Voici le pays dans lesquels les femmes ont le plus grand tour de poitrine

Dans quels pays du monde trouve-t-on les femmes avec les plus gros seins ? Et où se trouvent celles avec les plus petits tours de poitrine ? Voici le classement.

La taille de poitrine est un indicateur de santé. Voilà ce que révèle le World Data. Il a recensé la taille moyenne des seins à travers le monde et le constat est sans appel: on retrouve les plus grands tours de poitrine dans les pays touchés par des problèmes d’obésité.

Où retrouve-t-on les plus gros seins ?

Selon les données recueillies, les femmes aux plus gros seins se trouvent en Norvège, en Islande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il s’agit de pays faisant face à des problèmes de surpoids et d’obésité. Ainsi dans le top 20, seul le Danemark a une population dont l’IMC (indice de masse corporelle) est en moyenne bon. «Le sein féminin est constitué de tissus adipeux et de glandes. La forme des seins dépend non seulement de facteurs génétiques, mais aussi de la teneur en graisse et de la composition du tissu conjonctif», explique World Data. Ainsi, de manière générale, plus la masse corporelle d’une personne est importante, plus ses seins sont grands.

Où trouve-t-on les plus petits tours de poitrine ?

À l’inverse, c’est en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est qu’on retrouve les femmes avec les plus petites poitrines. Il y a une cause génétique à cela. «Les femmes de ces sous-continents sont généralement plus petites et plus légères. Une femme en Asie du Sud-Est mesure en moyenne 1,53 m et pèse moins de 55 kg, tandis qu’en Afrique centrale, elles font en moyenne moins de 1,60 m et pèsent moins de 60 kg», explique le World Data. Ainsi, elles ont aussi généralement des plus petits seins.

Top 20

Voici le classement des pays où les femmes ont en moyenne les plus grands tours de poitrine.

1.Norvège: 26.2 C-D

2.Luxembourg: 25,7 C

3.Islande: 25,6 C

4.États-Unis: 29,0 C

5.Royaume-Uni: 27.1 C

6.Venezuela: 26,9 B-C

7.Colombie: 26,7 B-C

8.Suède: 25,4 B-C

9.Pays-Bas: 25,3 B-C

10.Canada: 26,7 B-C

11. Russie: 26,7 B-C

12. Pologne: 26.1 B-C

13. Bulgarie: 25,9 B-C

14. Finlande: 25,7 B-C

15. Danemark: 24,6 B-C

16. Turquie: 28,8 B

17. Nouvelle-Zélande: 28,0 B

18. Irlande: 27,1 B

19. Croatie: 26,9 B

20. Australie: 26,8 B